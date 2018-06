Un circuit de Justin Turner donne la victoire aux Dodgers en 11e manche

Justin Turner a joué les héros en 11e manche et les Dodgers de Los Angeles ont vaincu les Mets de New York 8-7, dimanche, au Citi Field.

Turner a étiré les bras en début de manche et le lanceur Daniel Hudson (2-2) a clos le débat. En deux manches de travail, le droitier a permis un seul coup sûr et a retiré deux frappeurs sur des prises.

La balle a énormément voyagé dans cette rencontre pour les Dodgers. En plus du circuit de Turner, Enrique Hernandez et Cody Bellinger ont frappé deux longues balles chacun. Max Muncy et Joc Pederson ont également sorti la balle à l’extérieur des limites du terrain.

Les joueurs Dodgers ont produit 46 circuits depuis le début du mois de juin.

Du côté des Mets, la défaite est allée à la fiche de Chris Flexen (0-1) qui a débuté son match en 11e manche.