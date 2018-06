Tomas Berdych déclare forfait pour Wimbledon

Le Tchèque Tomas Berdych a annoncé dimanche dans un communiqué qu'il déclarait forfait pour le tournoi de Wimbledon, qui débute le 2 juillet, en raison de douleurs persistantes au dos.

«C'est avec une grande déception que j'ai été contraint de déclarer forfait pour Wimbledon», a expliqué le 19e joueur mondial dans un communiqué diffusé sur son compte Twitter. «Cela fait plusieurs mois que je souffre de douleurs au dos et malheureusement les choses ne se sont pas améliorées et toutes mes tentatives pour être prêt pour la saison sur gazon n'ont pas suff.»

«Je me réjouissais de participer à Wimbledon, où j'ai plein de souvenirs formidables, mais par respect pour les autres joueurs et pour le tournoi [...] j'ai dû prendre cette difficile décision et donner à mon dos le repos et les traitements nécessaires dans les prochaines semaines», ajoute Berdych, 32 ans.

Le joueur ne précise pas la date de son retour sur le circuit, déclarant seulement espérer revenir «plus fort et au mieux rapidement».