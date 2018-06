Plus près de la «ligne rouge»

L’Impact avait pour objectif, en début de saison, d’être dans la course aux éliminatoires à l’ouverture de la période des transferts en juillet. Après avoir remporté trois victoires en quatre matchs, il appert que le onze montréalais pourrait relever ce défi.

Avant les matchs de dimanche soir, l’Impact pointait au neuvième rang dans l’Est, à trois points seulement de l’Union de Philadelphie, qui détient la dernière place donnant accès aux éliminatoires.

L’équipe vient de coller deux victoires contre un Orlando City à la dérive. Par conséquent, il faut certes se réjouir de ces résultats, mais avec une certaine prudence.

«C'est loin d'être terminé. Nous sommes encore sous la barre qui donne accès aux éliminatoires et il nous reste encore la moitié de la saison à disputer», a tempéré le défenseur Chris Duvall, samedi soir, après le match.

N’empêche, avec l’arrivée possible de renforts durant le «mercato estival», l’Impact peut toujours garder l’œil sur les éliminatoires.

Défensive resserrée

Il y a encore quelques semaines, l’Impact se dirigeait vers l’une des pires saisons de l’histoire de la MLS au chapitre défensif. Mais l’équipe s’est ressaisie : ses trois dernières victoires ont été obtenues par jeu blanc.

«On a vu combien c'était difficile pour les adversaires de nous mettre en danger quand on est dans cet état d'esprit, a souligné l’entraîneur, Rémi Garde, samedi. On a encore gagné par blanchissage aujourd'hui donc c'est très important pour la suite et pour la confiance de l'équipe.»

Le club a aussi réussi à débloquer en attaque, un bon signe selon le milieu de terrain Saphir Taïder.

«Je tiens à féliciter tout le groupe puisque tout le monde s'est battu, a-t-il lancé, samedi. On voit qu'on commence à se connaître un peu plus et qu'il y a beaucoup plus d'automatismes, donc ça devient plus facile et les efforts sont toujours là.»

