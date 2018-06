PGA : Bubba Watson s’impose au Championnat Travelers

Bubba Watson a décroché son troisième titre cette saison sur le circuit de la PGA en remportant le Championnat Travelers, dimanche, à Cromwell au Connecticut.

L’Américain de 39 ans a bouclé la quatrième et dernière ronde en 63 coups (-7) grâce à huit oiselets. Il a également commis un boguey sur le parcours. Grâce à cette prestation, il a grimpé de cinq rangs au classement et a terminé le tournoi avec un cumulatif de 263 (-17).

Son compatriote Stewart Cink a réussi la meilleure performance du jour avec un pointage de 62 (-8). En enregistrant 10 oiselets et deux bogueys à sa dernière sortie, Cink est passé du 22e au deuxième rang. Il a conclu à trois coups de Watson, à égalité avec les Américains Beau Hossler et J.B. Holmes, et l’Anglais Paul Casey.

Premier après 54 trous, Casey a connu une quatrième difficile, qu’il a conclue avec un total de 72 (+2). L’Anglais a commis trois bogueys et calé un seul oiselet.

Les Canadiens Adam Hadwin et Mackenzie Hughes ont tous deux terminé au 42e rang, avec un pointage de 276 (-4).

Hadwin a réussi une ronde de 66 (-4), ce qui lui a permis de faire un bond de 25 places au classement. Pour sa part, Hughes a conclu avec une carte de 70.