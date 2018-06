Nouveau contrat pour Chris Wideman

Les Sénateurs d’Ottawa ont accordé dimanche un contrat d’un an et de 1 million $ au défenseur Chris Wideman.

L’athlète de 28 ans a totalisé trois buts et cinq mentions d’aide en 16 matchs lors de la dernière campagne. Il a vu celle-ci prendre fin prématurément, car il a subi une déchirure à l’ischiojambier pendant la rencontre du 16 novembre face aux Penguins de Pittsburgh et a été opéré.

«Nous avons eu l'impression que l'an dernier, il était sur la voie de devenir un défenseur actif et habile avec la rondelle, et qui aurait pu appuyer véritablement notre style de jeu. Il nous a certainement manqué et depuis, il a reçu le feu vert pour reprendre toutes ses activités sportives sans limite. Il passe un bel été et il a très hâte de revenir à Ottawa pour le camp d'entraînement», a commenté dans un communiqué le directeur général Pierre Dorion.

Wideman revendique 14 filets et 24 aides pour 38 points en 156 parties à vie dans la Ligue nationale. Il a ajouté quatre points en 15 duels éliminatoires.