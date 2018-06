Atlanta et Portland font un match nul

Malgré une domination flagrante d’Atlanta United, la formation de la Géorgie a du se contenter d’un verdict nul de 1-1 face aux Timbers de Portland, dimanche, au Mercedes-Benz Stadium.

Les visages étaient longs dans le camp d’Atlanta lorsque l’officiel du match a effectué le sifflet final. Et pour cause, les favoris de la foule ont été en possession du ballon 70% de la partie et ont tiré neuf fois sur le filet adverse. En comparaison, les Timbers ont défié le gardien Brad Guzan seulement quatre fois.

C’est pourtant Portland qui a ouvert la marque à la 32e minute. Larrys Mabiala a profité d’un retour pour pousser le ballon de la tête derrière la ligne des buts.

La réplique d’Atlanta United est venue après la mi-temps, à la 56e minute. Julian Gressel était bien positionné dans la surface de réparation pour prendre un retour de lancer qui n’a laissé aucune chance au gardien adverse.