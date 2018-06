Les Red Sox blanchissent les Mariners

Menés par le lanceur Chris Sale qui était en grande forme et une offensive opportuniste, les Red Sox de Boston ont vaincu les Mariners de Seattle au compte de 5-0, dimanche, au Fenway Park.

Avec cette victoire, Boston a remporté la série de trois matchs du week-end face à Seattle.

Sale (7-4) a été dominant au monticule. L’athlète de 29 ans a accordé seulement quatre coups sûrs et un but sur balles en sept manches de travail. L’artilleur gaucher a également retiré un impressionnant total de 13 frappeurs sur des prises. Il s’agit de son deuxième plus haut total de frappeurs retirés au bâton en carrière.

Les releveurs des Red Sox Joe Kelly et Matt Barnes ont été efficaces, n’accordant rien aux frappeurs adverses.

Alors que le match était dans une impasse de 0-0 en cinquième manche, Rafael Devers a réussi un double qui a permis à Xander Bogaerts de marquer. Sandy Leon et Mookie Betts ont ensuite produit chacun un point avec des ballons-sacrifices.

À la manche suivante, Mitch Moreland a expédié une offrande du lanceur Marco Gonzales (7-5) dans les estrades et a ainsi ajouté deux points au tableau indicateur. Il s’agissait de la 11e longue balle du joueur de premier but cette saison.

Malgré la défaite et les cinq points mérités, Gonzales n’a accordé que sept coups sûrs en six manches sur la butte. Il s’agit d’une deuxième défaite consécutive pour l’ancien choix de premier tour des Cardinals de St. Louis en 2013.

Dans le revers des siens, Nelson Cruz a réussi un triple, ce qui fut le seul coup sûr de plus d'un but des Mariners.

Avant les matchs du jour, les Red Sox se retrouvaient à un match et demi des Yankees de New York et de la tête de la section Est de la Ligue américaine.