Les Rangers sont vendeurs

Ayant des chances minimes de se qualifier en séries éliminatoires 2018, les Rangers du Texas seraient prêts à échanger le joueur de troisième but Adrian Beltre ainsi que les releveurs Keone Kela et Jake Diekman.

C’est ce qu’a indiqué le quotidien «Dallas Morning News», samedi, précisant que l’organisation texane a l’intention de bouger d’ici la date limite des transactions (sans ballottage) du 31 juillet. D’ailleurs, la source en question a précisé que les Phillies de Philadelphie étaient intéressés à mettre la main sur Beltre, dépêchant même un représentant à quelques matchs récents des Rangers pour surveiller les faits et gestes du vétéran.

«Actuellement, je ne pense pas à cela. Quand je serai rendu à cette étape, si je suis échangé, je discuterai de la situation avec ma famille et j’y penserai. Maintenant, je suis davantage préoccupé par mon élan pour poursuivre ce que je parviens à bien faire depuis peu de temps», a déclaré Beltre.

Ce dernier a conservé une moyenne au bâton de ,314 cette année (avant les matchs de dimanche), totalisant quatre circuits et 25 points produits. Pour sa part, Kela a réalisé 18 sauvetages, tout en présentant un dossier de 3-3 et une moyenne de points mérités de 3,67. Enfin, Diekman a remporté sa seule décision de la campagne et maintenu une moyenne de 2,96.

Le Texas occupe la cave de la section Ouest de la Ligue américaine de baseball. Avant d’affronter les Twins du Minnesota en après-midi, il comptait 34 gains en 78 sorties.