L'effusion de joie de ces commentateurs panaméens

Pour la première fois de leur histoire, les Panaméens ont pu entendre leur hymne national lors d’un match de la Coupe du monde lundi dernier, et cela nous a offert un moment magique.

Dans une vidéo récemment partagée sur Twitter, on peut voir des commentateurs du Panama émotifs, le visage crispé, s’étreindre pour savourer cet événement qui les remplissait de fierté. À voir dans la vidéo ci-dessous.

Wow. Panama commentators reaction off air while they listen for the first time the Panama anthem at the World Cup.

I totally, totally understand them pic.twitter.com/dusriPyXkB