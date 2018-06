Jose Martinez s’illustre dans un gain des Cardinals

Jose Martinez a claqué un circuit de trois points, dimanche, à Milwaukee, où les Cardinals de St. Louis l’ont emporté 8-2 face aux Brewers.

Martinez a étiré les bras en quatrième manche, procurant ainsi une priorité de quatre points aux siens. Il s’agissait d’un 11e circuit pour le joueur de premier but cette saison.

Pour sa part, Matt Carpenter a produit deux points pour les visiteurs à l’aide d’un simple.

Chez les Brewers, Christian Yelich a réussi sa 10e longue balle de la campagne. Hernan Perez a produit l’autre point de l’équipe locale.

Luke Weaver (4-6) a signé la victoire. Le partant des Cards n’a alloué que deux points, cinq coups sûrs et deux buts sur balles en cinq manches et deux tiers, en plus de retirer neuf frappeurs au bâton.

La défaite est allée à la fiche de Jhoulys Chacin (6-3), qui a donné huit points, neuf coups sûrs et cinq buts sur balles en quatre manches et un tiers.