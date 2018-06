John Tavares : trois équipes identifiées

John Tavares se prépare à tester sa valeur sur le marché des joueurs autonomes pendant que les Islanders de New York sont dans l’attente.

Le capitaine de la formation new-yorkaise a dressé une liste de cinq équipes à rencontrer avec son agent, l’influent Pat Brisson. Trois de ces équipes ont été identifiées, dimanche soir.

Selon le journaliste chevronné Arthur Staple, les Maple Leafs de Toronto, les Sharks de San Jose et les Stars de Dallas sont dans le portrait, puis les Bruins de Boston pourraient aussi figurer sur le registre des visiteurs.

Les Canadiens de Montréal et les Golden Knights de Vegas, finalistes à la coupe Stanley, «ne sont pas sur la liste en ce moment», ce qui n’exclut pas que ces deux formations pourraient faire partie des courtisans.

Tavares list just about finalized, it appears.



Leafs, Sharks, Stars are in, as mentioned a couple days ago. Believe the Bruins are in as well.



Canadiens and Vegas not on the list as of now.#Isles will get in there too, of course.