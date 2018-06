IndyCar: Josef Newgarden l’emporte à Elkhart Lake

Le pilote Josef Newgarden a mené 53 des 55 tours pour remporter le Grand Prix Kohler de la série IndyCar, dimanche, à Elkhart Lake, au Wisconsin.

Le Québécois Zachary Claman De Melo a pris le 21e rang, terminant un tour derrière le gagnant.

Newgarden, qui conduisait la voiture numéro 1 de l’équipe Verizon Penske Chevrolet, a devancé Ryan Hunter-Reay par environ trois secondes pour ainsi obtenir une troisième victoire en 2018. Il s’agissait également de son 10e gain en carrière. Le podium a été complété par le meneur de la série, Scott Dixon.

Le vainqueur de 27 ans a amorcé la course en position de tête et a mené les 13 premiers tours, avant de faire un arrêt aux puits. Dixon en a profité pour prendre les devants pendant deux tours, mais a également dû s’arrêter. Newgarden a repris le premier rang pour ne plus jamais regarder en arrière.