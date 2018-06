F1: Lewis Hamilton l’emporte, Lance Stroll incapable de finir en France

Le Britannique Lewis Hamilton a remporté le Grand Prix de France de Formule 1, dimanche, sur le circuit Paul-Ricard, tandis que le Québécois Lance Stroll a été victime d’une crevaison avec environ deux tours à faire.

Détenteur de la position de tête, Hamilton (Mercedes) a savouré son troisième triomphe de la saison et son 65e en carrière en F1. Il s’est ainsi au sommet du classement des conducteurs avec 145 points, tandis que Sebastian Vettel (Ferrari), cinquième du jour, en compte 131. Max Verstappen (Red Bull) et Kimi Raikkonen (Ferrari) ont complété le podium.

Ayant pris le départ en 19e place après avoir fini 20e et dernier durant les qualifications de la veille, Stroll (Williams) a gagné quelques places en profitant d’accrochages et d’abandons au début de l’épreuve de 53 tours. Avec le 14e échelon dans sa poche, le pilote a cependant vu son pneu avant gauche le laisser tomber, ce qui a contraint les commissaires de course à agiter le drapeau jaune.

Le meilleur résultat de la saison de Stroll demeure une huitième place obtenue en Azerbaïdjan.

Jugé responsable par les commissaires de course de son accrochage avec le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes), Vettel a écopé de cinq secondes de pénalité.

Les Français Pierre Gasly (Toro Rosso) et Esteban Ocon (Force India) ont été contraints à l'abandon après s'être accrochés dès les premiers virages.

Ocon tenait toutefois pour responsable le troisième pilote tricolore, Romain Grosjean (Haas), qui l'avait touché quelques secondes plus tôt, le poussant vers un abandon certain, quand Gasly estimait qu'Ocon ne l'avait pas vu arriver derrière lui.

Grosjean, 11e, a d'ailleurs été sanctionné aussi de cinq secondes de pénalité pour cet accrochage avec son compatriote.

Le Danois Kevin Magnussen (Haas), Bottas, l'Espagnol Carlos Sainz Jr (Renault), l'Allemand Nico Hülkenberg (Renault) et le Monégasque Charles Leclerc (Sauber) complètent le top 10.

La série d'incidents dans le premier tour a provoqué la neutralisation de la course par la voiture de sécurité jusqu'à la fin du cinquième tour.

La seconde Force India du Mexicain Sergio Pérez, la Williams du Canadien Lance Stroll et la McLaren de l'Espagnol Fernando Alonso ont également abandonné.