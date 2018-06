Edwin Encarnacion propulse les Indians

Edwin Encarnacion a produit cinq points, dont quatre à l’aide d’un grand chelem en huitième manche, dans une victoire de 12-2 des Indians face aux Tigers de Detroit, dimanche après-midi, à Cleveland. Il s’agissait d’ailleurs d’un septième gain consécutif pour l’équipe locale.

Encarnacion a donné le ton en première manche en claquant un double d’un point. Il est revenu à la charge en fin de match, vidant les sentiers avec son 18e circuit de la saison.

Francisco Lindor, Jose Ramirez et Jason Kipnis ont également frappé la longue balle pour les Indians.

Du côté des Tigers, Niko Goodrum et James McCann ont produit chacun un point en quatrième manche à l’aide de simples.

Adam Plutko (4-1) a obtenu la victoire. En six manches de travail, le partant des Indians a alloué deux points et six coups sûrs, en plus de retirer quatre frappeurs sur des prises.

Matthew Boyd (4-6) a encaissé la défaite après avoir concédé six points, huit coups sûrs et deux buts sur balles en trois manches.