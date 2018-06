Belle remontée du Sporting contre le Dynamo

Le Sporting, prochain adversaire de l’Impact de Montréal, a inscrit tous ses buts en deuxième demie et l’a emporté par la marque de 3-2 contre le Dynamo de Houston, samedi à Kansas City.

Cette victoire a permis aux favoris de la foule de prendre seuls le premier rang de l’Association Ouest de la Major League Soccer (MLS) avec 32 points, trois de plus que le FC Dallas, vaincu par les Red Bulls de New York plus tôt en soirée.

Khiry Shelton est celui qui a inscrit le but de la victoire, alors qu’il ne restait que deux minutes à écouler au temps réglementaire. Daniel Salloi et Diego Rubio ont également fait mouche dans la victoire.

Un doublé de Mauro Manotas avait permis au Dynamo de prendre une avance de 2-0 en première demie.

Le Sporting sera de passage au stade Saputo pour y affronter le onze montréalais samedi prochain.