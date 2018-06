Antoine Duchesne couronné devant les siens

Le Québécois Antoine Duchesne a raflé le titre canadien à la course sur route devant les siens, samedi, à La Baie. Le cycliste originaire de Saguenay, qui courait sous les couleurs de Groupama FDJ, s’est imposé au sprint devant l’Ontarien Benjamin Perry (Israel Cycling Academy) au terme d’un parcours de 181,2 kilomètres.

Il s’agit d’un premier titre national à la course sur route pour Duchesne, qui a rallié la distance en 4 h 17 min 18s.

«Cette fois-ci, j'y croyais vraiment. Je me sentais très fort après le Dauphiné, a commenté l’athlète de 26 ans par voie de communiqué.

«Je me sentais en confiance, mais un peu stressé et nerveux, parce que je savais que je pouvais gagner. Alors j'ai essayé de rester constamment aux premières loges pour ne pas avoir à m'inquiéter de poursuivre les autres. J'ai fait partie de toutes les attaques toute la journée, et j'ai quand même réussi à garder un peu d'énergie pour le sprint final.»

Le Britanno-Colombien Nigel Ellsay (Rally Cycling), qui a terminé dans le même temps que le vainqueur, a complété le podium.

Pour sa part, le Québécois Bruno Langlois (EC Velo Cartel) a fini sixième avec un écart de 18 secondes. Le Montréalais James Piccoli (Elevate - KHS Pro Cycling) a quant à lui conclu au huitième rang, à 21 secondes de Duchesne.

Une première pour Maine

Du côté féminin, Katherine Maine (Rally Cycling) s’est imposée à la course sur route, ce qui lui a permis de mettre la main sur les titres nationaux des catégories élite et U23. L’Ontarienne de 20 ans a franchi les 120,8 kilomètres de l’épreuve en 3 h 20 min 41 s.

L’Albertaine Kinley Gibson (The Cyclery Racing) a croisé le fil d’arrivée deux secondes plus tard. La Britanno-Colombienne Sara Bergen (Rally Cycling), qui a terminé à 31 secondes de la gagnante, a mérité le bronze.

«Quand Kinley [Gibson] a attaqué, j'ai pris sa roue. Elle a fait un tour de circuit exceptionnel, si bien que je commençais à avoir des crampes dans les jambes. Mais quand elle a mis le paquet, je savais que je devais saisir ma chance. Je n'arrive pas à croire que j'ai réussi!» a commenté Maine par communiqué.

Les Québécoises Kirsti Lay (Rally Cycling), Marie-Soleil Blais et Frédérique Larose Gingras ont conclu, dans l’ordre, aux sixième, septième et neuvième rangs, à 34 secondes de la tête.

Les championnats canadiens de cyclisme sur route se sont conclus dimanche avec la tenue d’un critérium de 41,6 kilomètres. Le Québécois Nickolas Zuckowsky (Silber Pro Cycling) l’a emporté chez les hommes tandis que Sara Bergen s’est imposée chez les femmes.