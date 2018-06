Wilmer Font dominant face aux Yankees

Wilmer Font n’a alloué que trois coups sûrs et un but sur balles aux Yankees de New York, samedi, au Tropicana Field, pour mener les Rays de Tampa Bay vers un gain de 4-0.

Font (1-3) a ainsi obtenu sa première victoire de la saison. En cinq manches et deux tiers, le partant des Rays a retiré quatre frappeurs sur des prises.

Sur le plan offensif, Willy Adames a produit deux points pour l’équipe locale à l’aide d’un simple et d’un circuit en solo. Jake Bauers et Daniel Robertson ont généré les autres points des Rays.

Sonny Gray (5-5) a encaissé le revers chez les Yankees. Il a accordé quatre points, six coups sûrs et un but sur balles en six manches et deux tiers.

Après avoir perdu les deux premiers matchs à St. Petersburg, les Bombardiers du Bronx tenteront de terminer leur série face aux Rays sur une meilleure note, dimanche.