Une offre sur la table pour Tavares?

Les Islanders de New York auraient soumis une offre de contrat alléchante à leur attaquant vedette John Tavares.

Selon le journaliste David Pagnotta, l’organisation new-yorkaise aurait proposé, samedi, un contrat d’une durée de huit saisons au Canadien de 27 ans, d’une valeur totale de 88 millions $ (11 millions $ par saison) afin de conserver ses services à long terme plutôt que de le voir tenter sa chance sur le marché des joueurs autonomes.

