Une manche suffit aux Indians

Les Indians ont inscrit trois points en première manche pour ensuite filer vers une victoire de 4-1 face aux Tigers de Detroit, samedi, à Cleveland. Pour l’équipe locale, il s’agissait d’un sixième gain en autant de sorties.

Jose Ramirez, Edwin Encarnacion et Brandon Guyer ont chacun claqué un simple productif pour les favoris de la foule lors de la manche initiale.

Francisco Lindor a complété le pointage pour les Indians en cinquième manche en frappant son 18e circuit de la saison.

JaCoby Jones a marqué l’unique point des Tigers en deuxième manche sur un mauvais lancer de Trevor Bauer (7-5).

Ce dernier a signé la victoire. En six manches et un tiers au monticule, il a alloué un point, cinq coups sûrs et un but sur balles, en plus de réussir 11 retraits au bâton. Pour sa part, Cody Allen a assuré son 16e sauvetage de la saison.

Francisco Liriano (3-3) a encaissé le revers après avoir alloué trois points, dont deux mérités, en quatre manches