Tavares discutera avec cinq équipes

John Tavares profitera de la période d'entrevues pour tester sa valeur sur le marché, si bien qu'il s'entretiendra avec cinq équipes à partir de dimanche.

C'est ce que rapportait le journaliste du «New York Post» Larry Brooks, samedi après-midi.

I am told (though not by agent or NYI) that Tavares will meet with five teams during interview period that opens tomorrow. Rangers are not among them.