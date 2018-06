Philipp Grubauer et l’Avalanche s’entendent pour trois ans

L’Avalanche du Colorado et le gardien Philipp Grubauer se sont entendus pour un contrat de trois ans, samedi.

L’athlète de 26 ans a été acquis des Capitals de Washington, vendredi soir, en compagnie de Brooks Orpik et en retour d’un choix de second tour (47e au total) de l’encan de 2018.

«Il vient tout juste de remporter la coupe Stanley. C’est un gagnant et c’est une donnée importante, a affirmé le vice-président et directeur général de l’Avalanche, Joe Sakic, au site internet de sa formation. Il a connu deux excellentes saisons comme second gardien et nous sommes persuadés qu’il est prêt à devenir un numéro un. Nous sommes excités d’avoir maintenant deux gardiens numéro un».

Grubauer a joué 26 parties (15-10-3) en saison régulière avec les Capitals en 2017-18. Il a maintenu une moyenne de buts alloués de 2,35 et au taux d’efficacité de ,923.

Le choix de quatrième tour (112e) en 2010 a une fiche de 43-31-11 depuis son entrée dans la Ligue nationale de hockey.