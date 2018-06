L’Union domine les Whitecaps

L’Union de Philadelphie a servi une leçon de soccer aux Whitecaps de Vancouver, samedi, en s'imposant 4-0 au PPL Park.

Le joueur désigné Borek Dockal a fait bouger les cordages à deux reprises et ses coéquipiers Ilson Pereira Dias et Fabrice-Jean Picault ont ajouté les troisième et quatrième buts des siens sur des tirs de pénalité.

Le premier a été accordé à la 72e minute à la suite d’une faute dans la surface de réparation qui a valu un carton rouge au défenseur José Aja.

Le second a été accordé dans les arrêts de jeu après une faute commise par Yordy Reyna, qui lui a valu un second carton jaune.

Du grand Dockal

À la 24e minute, l’international Dockal a déjoué le gardien Brian Rowe d’une magnifique frappe de la gauche pour briser l’égalité de 0-0. Quarante-sept minutes de jeu plus tard, le milieu de terrain tchèque a contourné deux adversaires avant de refaire le coup à Rowe. Il s’agissait de ses quatrième et cinquième buts de la saison.

En plus du score qui est éloquent dans cette rencontre, la statistique du nombre de tirs est frappante. L’Union a dirigé 25 tirs, dont 11 cadrés, contre seulement deux tirs hors cible pour Vancouver.