Les Hurricanes de la Caroline ont échangé le défenseur Noah Hanifin et l'attaquant Elias Lindholm aux Flames de Calgary, samedi.

En retour, les Canes mettent la main sur les joueurs d'arrière Dougie Hamilton, Adam Fox et l'attaquant Micheal Ferland, selon Sportsnet.

