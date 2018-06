Les Red Bulls déclassent le FC Dallas

C’est avec un joueur en moins pendant plus d’une heure de jeu que les Red Bulls de New York ont vaincu le FC Dallas 3-0, samedi soir à Harrison au New Jersey.

Alors que le pointage était de 1-0, Daniel Royer a fauté. Celle-ci avait été appelée par l’officiel et a même été revue à la reprise vidéo. Devant la violence du geste de Royer, l’arbitre n’a eu d’autre choix que de décerner un carton rouge.

L’attaquant Bradley Wright-Phillips était celui qui avait ouvert la marque à la 23e minute. Le grand numéro 99 a redirigé la brillante passe de Tyler Adams derrière la ligue de but.

Quelque 16 minutes plus tard, Aaron Long a doublé l’avance des siens avec une magnifique volée sur un coup de pied de coin.

Au retour de la mi-temps, Kemar Lawrence a fait 3-0 avec un bel effort individuel.

Le FC Dallas a dominé au chapitre de la possession de ballon, mais s’est buté à une défensive intraitable et à un Luis Robles qui a réalisé six arrêts, dont quelques-uns plutôt spectaculaires.

La frustration était vive chez la formation du Texas. En toute fin de rencontre, le défenseur Reto Ziegler a écopé d’un carton rouge. Il avait également obtenu un jaune, 28 minutes plus tôt.