Les Rangers poursuivent sur leur lancée

Les Rangers du Texas ont signé une septième victoire consécutive, samedi après-midi, à Minneapolis, où ils l’ont emporté 9-6 sur les Twins du Minnesota.

Les visiteurs ont inscrit six points en deuxième manche. Delino DeShields et Nomar Mazara en ont chacun produit deux à l’aide de simple.

Robinson Chirinos a généré trois points pour les Rangers, dont deux avec son neuvième circuit de la saison. Adrian Beltre a également claqué la longue balle dans le camp victorieux.

Du côté des Twins, Eddie Rosario a produit quatre points, dont deux avec son 17ecircuit de la campagne

Yovani Gallardo (1-0) a été le lanceur gagnant. En cinq manches et un tiers, il a concédé quatre points, six coups sûrs et deux buts sur balles en plus de retirer trois frappeurs sur des prises. Keone Kela a assuré son 18e sauvetage de la saison.

Jake Odorizzi (3-5) a encaissé le revers après avoir alloué six points et autant de coups sûrs en une manche et deux tiers.