Ilya Kovalchuk choisit les Kings

L'attaquant russe Ilya Kovalchuk a accepté un contrat de trois ans avec les Kings de Los Angeles, samedi.

Kovalchuk empochera 18,75 millions $ au cours de l'entente.

KHL's leading scorer and 2018 Olympic MVP Ilya Kovalchuk will join the LA Kings for the 2018-19 season after agreeing to terms on a 3-year contract.https://t.co/xp15gyuKBu