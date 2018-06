Butler et Germain en action au Casino de Montréal

Suivez ici les résultats du gala mettant en vedette les Québécois Steven Butler et Mathieu Germain au Casino de Montréal, samedi.

- Le Lavallois Erik Bazinyan (20-0-0, 15 K.-O.) a signé une grosse victoire contre David Zegarra (32-3-0, 20 K.-O.) pour mettre la main sur le titre NABO des super-moyens. Après avoir ébranlé son adversaire à la fin du troisième round, Bazinyan a repris où il l'a laissé lors du quatrième assaut, envoyant deux fois Zegarra au tapis pour forcer l'arbitre à mettre fin aux hostilités.

- Le Québécois Vincent Thibault (6-0-0, 2 K.-O.) a aisément pris la mesure du Mexicain Manuel Garcia (15-15-2, 6 K.-O.) par décision unanime au bout de six rounds. Précis dans ses combinaisons et efficace avec son jab, le natif de Charlesbourg a réussi à percer la garde de son adversaire avec régularité et à placer de puissantes gauches. Thibault demeure invaincu, lui qui signe sa sixième victoire chez les professionnels.

- Le Québécois Raphaël Courchesne (4-0-0, 2 K.-O.) a conservé sa fiche parfaite en allant chercher la quatrième victoire de sa carrière. Le natif de Saint-Hyacinthe s'est imposé par décision unanime aux dépens du Mexicain Ernesto Olvera (7-2-1, 2 K.-O.). Olvera n'a pas été de taille face à un Courchesne incisif qui l'a envoyé au tapis lors du quatrième et dernier assaut. Les trois juges ont remis des cartes identiques de 40-35.

- Ghislain Maduma peut dire mission accomplie à l'occasion de son retour dans le ring. L'athlète de 33 ans a dominé Jhony Navarette (31-13-2, 13 K.-O.) pour l'emporter par décision unanime au bout de huit rounds. Maduma disputait son premier combat en deux ans, depuis sa défaite par décision unanime contre Ricky Sismundo (33-11-3, 15 K.-O.).

Poids mi-moyens

Poids moyens

Poids super-moyens - Titre NABO vacant de la WBO

Championnat IBF nord-américain des super-légers

EN COURS : Mathieu Germain (14-0-0, 8 K.-O.) c. Christian Uruzquieta (17-3-1, 6 K.-O.)

Poids moyens

Steven Butler (23-1-1, 20 K.-O.) c. Carson Jones (40-13-3, 30 K.-O.)