Coupe Davis: Amélie Mauresmo, capitaine de la France

L'équipe de France de Coupe Davis sera dirigée pour la première fois de son histoire par une capitaine, l'ancienne no.1 mondiale Amélie Mauresmo ayant été nommée pour succéder à Yannick Noah l'an prochain, a annoncé samedi la Fédération française (FFT).

Julien Benneteau, qui mettra un terme à sa carrière à l'issue des Internationaux des États-Unis en septembre, a été quant à lui nommé à la tête de l'équipe de France de Fed Cup.

À bientôt 39 ans (le 5 juillet), Mauresmo reprend du service en équipe de France après avoir dirigé l'équipe féminine (2012-2016) qu'elle avait conduite de la deuxième division à la finale de la Fed Cup, perdue en 2016 à Strasbourg face à la République tchèque.

Le président de la FFT Bernard Giudicelli a salué un «choix complètement novateur» de placer "une femme au gouvernail du tennis français masculin" lors d'une conférence de presse en présence des deux nouveaux capitaines.

Mauresmo présente le plus beau palmarès du tennis français dans l'ère moderne. Première et seule française jusqu'ici à avoir été no.1 mondiale (39 semaines entre 2004 et 2006), elle a conquis deux titres du Grand Chelem - Open d'Australie et Wimbledon 2006 - le Masters (2005) et la Fed Cup (2003).

Outre sa belle carrière, Mauresmo peut s'appuyer sur une solide expérience du coaching et pas uniquement en sélection. Elle a entraîné pendant près de deux ans un membre du «Big Four», le Britannique Andy Murray (2014-2016), conseillé Marion Bartoli lors de son sacre à Wimbledon en 2013 et avant cela Michaël Llodra, qui était en concurrence avec elle pour le poste de capitaine.

Son charisme, son expérience ont fait la différence ainsi, sans doute, que son réseau. Proche de Noah, Mauresmo a eu par ailleurs pour coach l'actuel entraîneur de l'équipe de France de Coupe Davis, Loïc Courteau. Son préparateur physique, Xavier Moreau, est lui aussi présent dans l'encadrement des Bleus.

L'Espagne a ouvert la voie

Amélie Mauresmo n'est pas la première femme à occuper le poste de capitaine d'une grande nation de Coupe Davis. Avant la France, l'Espagne avait innové en misant, notamment, sur Conchita Martinez.

En 2015, l'ancienne no.2 mondiale avait succédé à Gala Leon, la première femme nommée à la tête de l'équipe d'Espagne. Mais celle-ci n'aura supervisé aucune rencontre.

Car dès sa nomination, en septembre 2014, l'ancienne 27e mondiale avait dû affronter l'opposition de la plupart des grands noms du tennis espagnol, dont Rafael Nadal, qui estimaient qu'elle ne remplissait pas les conditions pour le poste.

Considérant les critiques comme un «débat sexiste», Leon avait dans un premier temps été maintenue à son poste avec le soutien du président de la Fédération espagnole d'alors, José Luis Escanuela.

Mais l'arrivée aux commandes de la Fédération d'un nouveau président, Fernando Fernandez-Ladreda Aguirre, allait changer la donne. Début juillet 2015, deux semaines avant de vivre son premier match sur le banc - en Russie - Leon était démise de ses fonctions et Martinez, déjà capitaine de l'équipe de Fed Cup (depuis 2013), héritait du poste.

La championne de Wimbledon 1994 - et quintuple lauréate de la Fed Cup - allait vivre trois campagnes, le temps de faire remonter la «selección» de la deuxième division à l'élite. Mais sans toutefois ramener le trophée ni avec les messieurs ni avec les dames.

Après une descente en deuxième division des Espagnoles et une élimination en quarts de finale de Coupe Davis, en 2017, la Fédération espagnole avait décidé de mettre fin à sa mission. Sergi Bruguera (Coupe Davis) et Anabel Medina (Fed Cup) lui ont succédé.

Mauresmo et Martinez restent des exceptions en Coupe Davis. Et dans les autres sports, les exemples de femmes à la tête d'une équipe masculine demeurent rarissimes. Corinne Diacre a entraîné pendant trois saisons Clermont Foot, en deuxième division, avant d'être nommée à la tête de l'équipe de France féminine fin août.

L'Américaine Becky Hammon est, elle, devenue la première femme assistant coach de l'histoire de la NBA en rejoignant les San Antonio Spurs de Gregg Popovich en août 2014. Sera-t-elle un jour la première "head coach" d'une franchise de la ligue nord-américaine?