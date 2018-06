Cette semaine dans l’univers de la WWE: un point tournant dans la carrière de Ronda Rousey

Publié aujourd'hui à 09h09

J’espère sincèrement que vous avez suivi mon conseil et avez écouté à tout le moins le match entre Johnny Gargano et Tommaso Ciampa. Quel bel exemple de chimie entre deux lutteurs, d’émotions et de comment raconter une histoire. La fin m’a totalement pris par surprise et c’est quelque chose qui n’arrive pas souvent. Il s’agit de la meilleure rivalité à la WWE et je dirais même que c’est la meilleure rivalité depuis très longtemps. J’ai déjà hâte à Gargano c. Ciampa III.

Le match par équipe entre Strong et O’Reilly et l’équipe composée de Burch et Lorcan n’a pas déçu. Le deuxième meilleur sur la carte, mais je pourrais comprendre si ça a été votre préféré. Strong, O’Reilly et Cole font certes partie du futur de la WWE.

Ricochet a démontré encore une fois qu’il est dans une classe à part. Velveteen Dream a encore du chemin à faire avant d’arriver à la WWE, mais le charisme qu’il démontre et le fait qu’il soit capable d’avoir de bons matchs lorsque bien guidé justifie qu’il a le potentiel pour devenir une vedette. Mais il ne faut pas précipiter ses débuts.

Que dire du segment de Ronda Rousey pour ouvrir Raw cette semaine. On a enfin vu le caractère bouillant de l'ancienne combattante pour plus qu'une minute. C'était un moment marquant et un point tournant dans la jeune carrière de Rousey. On se permet d’ailleurs de s’inspirer de Steve Austin en suspendant Rousey. Bien hâte de voir la suite!

D'ailleurs, pour tous ceux et celles qui doutaient, Rousey s'est très bien tirée d'affaire dans son combat l'opposant à Nia Jax. Selon mes informations, celles qui ont eu l'opportunité de la voir à l'entraînement pensent qu'elle est prête pour des combats en simple et qu'elle apprend à la vitesse grand V.

Pour terminer avec Rousey, j'ai bien aimé le scénario d'Alexa Bliss qui encaisse sa valise le soir même sur Jax à Money in the Bank. Ça permet de protéger Rousey et de créer une nouvelle rivalité.

Parlant de l'événement spécial, c'en fut un bon. Le réputé journaliste Dave Meltzer a d'ailleurs donné une cote de quatre étoiles ou plus à trois matchs soient les deux matchs Money in the Bank ainsi que Shinsuke Nakamura contre AJ Styles. Il faut remonter à Summer Slam l'an dernier pour en voir autant. Avec NXT qui a livré la marchandise, ce fut un week-end de lutte de très grande qualité pour la WWE.

Je vous en prie, ne me demandez pas ce qui se passe avec l’Undertaker. À chaque fois que je pense que ce sera son dernier match, ça ne l'est pas. Non seulement sera-t-il du super gala en Australie, mais il sera aussi au Madison Square Garden le 7 juillet prochain. Il s'agira d'un combat 3 contre 3 entre l’Undertaker, Roman Reigns et Braun Strowman contre Kevin Owens, Baron Corbin et Elias. Mince consolation, il s'agira du premier affrontement entre l'homme d'outre-tombe et le Québécois.

Plusieurs nouvelles ont marqué l'actualité de la WWE cette semaine dont la blessure de Sami Zayn, le décès de Vader et le départ de Big Cass. Pour les intéressés, je commente chacune de ces nouvelles dans ma chronique publiée jeudi dernier.

Un petit mot en terminant sur l’ancien champion par équipe de la WWE, le Québécois Pierre-Carl Ouellet. Je vous en avais parlé lors de la fin de semaine de WrestleMania, et bien son retour triomphal continu. En effet, PCO fera partie du plus gros tournoi sur la scène indépendante en Amérique du Nord, BOLA (Battle of Los Angeles), présenté par la PWG en Californie. De plus, il fera un retour en Allemagne pour la WXW. Localement, il sera à l’IWS le 14 juillet prochain contre son adversaire de La Nouvelle-Orléans, le géant autrichien WALTER.

Matchs de la semaine

Johnny Gargano c. Tommaso Ciampa Roderick Strong et Kyle O’Reilly c. Oney Lorcan et Danny Burch Money in the Bank féminin

Vidéo de la semaine

Quelle entrée!

Résultats rapides

Chicago, Illinois

Les champions par équipe NXT l’Undisputed Era (Kyle O’Reilly et Roderick Strong) ont battu Oney Lorcan et Danny Burch

Ricochet a défait Velveteen Dream

La championne féminine NXT Shayna Baszler a vaincu Nikki Cross

Le champion NXT Aleister Black a défait Lars Sullivan

Tommaso Ciampa a vaincu Johnny Gargano dans un match de rue

Vidéos de la semaine

Kevin Owens dans ce qui sera sûrement la chute de l’année

Ronda faisait du judo avant, ne l’oubliez jamais

Il est de retour pour aider Mella!

Résultats rapides

Chicago, Illinois

Les champions par équipe de SmackDown Live, les Bludgeon Brothers (Harper et Rowan) ont battu Luke Gallows et Karl Anderson

Daniel Bryan a défait Big Cass

Bobby Lashley a vaincu Sami Zayn

Le champion Intercontinental Seth Rollins a battu Elias

Alexa Bliss a défait Sasha Banks, Charlotte Flair, Natalya, Naomi, Becky Lynch, Lana et Ember Moon dans un match Money in the Bank

Roman Reigns a vaincu Jinder Mahal

La championne féminine SmackDown Live Carmella a battu Asuka suite à l’intervention de James Ellsworth

Le champion de la WWE AJ Styles a défait Shinsuke Nakamura

Ronda Rousey a vaincu la championne féminine de Raw Nia Jax par disqualification lorsqu’Alexa Bliss est intervenue.

Alexa Bliss a encaissé sa valise et battu Nia Jax pour ainsi remporter le titre féminin de Raw

Braun Strowman a vaincu Finn Balor, Le Miz, Rusev, Bobby Roode, Kevin Owens, Samoa Joe et Kofi Kingston

Vidéos de la semaine

En espérant que cette fois-ci soit la bonne...

Kevin qui se cherche un nouvel ami!

Résultats rapides

Grand Rapids, Michigan

Dolph Ziggler, acc. par Drew McIntyre a battu le champion Intercontinental Seth Rollins pour remporter le titre

Bobby Roode a défait Curt Hawkins

Matt Hardy et Bray Wyatt ont vaincu Heath Slater et Rhyno

Jinder Mahal, acc. par Sunil Singh a battu Chad Gable

Sarah Logan et Liv Morgan, acc. par Ruby Riott ont défait Bayley et Sasha Banks

Roman Reigns et Bobby Lashley ont vaincu Les Revival

Mojo Rawley a battu No Way Jose

Kevin Owens et Baron Corbin ont défait Finn Balor et Braun Strowman

Vidéos de la semaine

Rusev remporte un combat important

La saga Asuka-Carmella-Ellsworth continue

SAnitY font enfin leur arrivée à SmackDown Live

Résultats rapides

Toledo, Ohio

Becky Lynch a battu Billie Kay, acc. par Peyton Royce

Les Bludgeon Brothers ont défait Luke Gallows et Karl Anderson

Match de type gauntlet : Daniel Bryan a battu Big E. Daniel Bryan a battu Samoa Joe Le Miz a battu Daniel Bryan

Rusev, acc. par Aiden English a battu Le Miz pour devenir l’aspirant numéro un au titre de la WWE

Vidéo de la semaine

Hideo Itami se rapproche de Cedric Alexander

Résultats rapides

Toledo, Ohio

Drew Gulak a battu Lince Dorado

Hideo Itami a défait Mustafa Ali et Buddy Murphy dans un match triple menace

Vidéo de la semaine

Bianca Belair, un nom à surveiller!

Résultats rapides

Chicago, Illinois

Bianca Belair a battu Dakota Kai

Les War Raiders (Hanson et Rowe) ont défait Les Mighty (Shane Thorne et Nick Miller)

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

