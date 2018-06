À TVA SPORTS : Impact – Orlando City

L’Impact tente de soutirer une deuxième victoire en deux matchs à Orlando City, ce soir, dans un match disputé en Floride.

Le match est présenté en direct à TVA Sports.

Ce duel est crucial pour le onze montréalais afin de garder le contact au classement avec les équipes qui sont dans la lutte aux éliminatoires.

Le 13 juin dernier, l’Impact l’a emporté facilement 3-0 contre Orlando au Stade Saputo. Le défi risque toutefois d’être fort différent ce soir, d’une part parce qu’il est disputé sur les terres des «Lions», mais aussi parce que ceux-ci ont vu leur entraîneur, Jason Kreis, être congédié quelques jours après le revers montréalais.

Orlando est temporairement dirigé par Bobby Murphy, qui était l’adjoint de Kreis. N’empêche, il s’agit d’un nouveau régime et certains joueurs y verront une raison supplémentaire de se prouver.

L’Impact, de son côté, aimerait ajouter une victoire afin d’opérer un tournant dans sa saison, d’autant plus que trois de ses quatre matchs suivants seront disputés au Stade Saputo.

Les formations:

Voici VOTRE XI partant pour le match contre @OrlandoCitySC!



Here is YOUR starting XI for the game against #OCSC!#IMFC #ORLvMTL pic.twitter.com/NauoSESF8W