Une défaite encore difficile à digérer pour Fleury

Après la défaite des Golden Knights en finale de la Coupe Stanley, Marc-André Fleury peinait à voir le côté positif des choses. La déception était simplement trop vive.

Deux semaines plus tard, la situation n’a pas vraiment changé.

«La première chose qui me vient en tête, c’est la défaite quand même», a confié le gardien québécois lors de la Classique de Golf Fleury-Beauchemin-Beauvillier, vendredi.

«Quand t’es si proche du but, c’est difficile de passer à côté.»

Aux yeux de Fleury, l’équipe n’en sera que plus affamée si elle a une autre chance de jouer en finale.

«Je suis chanceux de l’avoir déjà gagnée [la coupe]. La majorité des joueurs dans l’équipe ne l’ont jamais eue. Je connais le "feeling" qu’ils ont et la détermination qu’ils vont avoir la prochaine fois qu’on aura cette chance-là.»

Après une saison aussi impressionnante et haute en émotion, les Golden Knights auront fort à faire pour amener ce même niveau en 2018-2019. Mais Fleury, lui, y croit.

«Avec le groupe de joueurs que nous avons, ça ne m’inquiète pas. La constance qu’on avait et notre façon de travailler, je crois que les gars vont ramener ça chaque soir et qu’on aura encore du succès.»

La formation du Nevada avait beau croire en ses moyens, elle a été elle-même un peu surprise par ses accomplissements lors de sa première année d'existence.

«En tant qu’équipe, on croyait en nous, mais je ne pense quand même pas qu’au début de l’année, on s’attendait à se rendre jusqu’en finale, a raconté Fleury. Il n’y avait pas vraiment un moment particulier dans l’année où on s’est dit "on est une bonne équipe". Je pense que ce sont les obstacles que nous avons traversés, les choses qu’on a apprises et la constance avec laquelle on a joué [qui nous ont donné la confiance].»

Karlsson, la pièce manquante?

Et si le défenseur Erik Karlsson était la pièce qui manquait à cette équipe pour aller jusqu’au bout? La supervedette des Sénateurs d’Ottawa est passée bien près d’être échangée aux Golden Knights lors de la dernière date limite, raconte-t-on, et les rumeurs ont repris de plus belle dans les dernières semaines.

«C’est un gars qui peut changer un match. Il rend tout le monde autour de lui meilleur. Il est capable de marquer, mais il génère beaucoup d’offensive, il voit bien le jeu, il est capable de sortir la rondelle de sa zone tout seul. C’est un joueur complet», a analysé Fleury.

«Je pense que toutes les équipes de la LNH aimeraient avoir un défenseur talentueux comme Erik Karlsson», d’avouer le vétéran de 33 ans.