Rémi Garde veut voir plus d’efficacité

À 10 jours d'intervalle, l'Impact de Montréal complète une série aller-retour, ce samedi, au Orlando City Stadium.

«Je pense que dans le jeu, on a toujours eu beaucoup d'occasions et de situations où on peut marquer, mais pour différentes raisons, on ne l'a pas fait, a dit l'entraîneur-chef de l'Impact, Rémi Garde, dans un communiqué transmis par l'équipe. Je veux voir plus d'efficacité. C'est aussi ce qu'on essaye de travailler à l'entraînement.»

Cette rencontre sera la 17e de la saison du Bleu-blanc-noir en Major League Soccer (MLS) et marquera la fin de la première moitié du calendrier. L'Impact est d'ailleurs toujours dans la course aux séries, à quatre points de son adversaire de la fin de semaine.

«C'est ça, la MLS, a dit le gardien Evan Bush. C'est comme ça chaque année. Nous en avons profité par moments et nous en avons été victimes aussi. C'est ma responsabilité, en tant que joueur qui est ici depuis longtemps, de continuer de communiquer le même message : ce n'est jamais fini. C'est important pour nous de persévérer, sachant que si nous gagnons quelques matchs de suite et que nos adversaires échappent des points, nous serons dans le portrait.»

Le mercredi 13 juin, l’Impact avait vaincu Orlando City par le pointage de 3-0 au Stade Saputo.