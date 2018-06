Les Bruins feront une offre à Ilya Kovalchuk

Le directeur général des Bruins de Boston, Don Sweeney, a affirmé, vendredi, qu’il présentera une offre de contrat à l’attaquant russe Ilya Kovalchuk.

«Nous avons parlé au clan de Kovalchuk, nous ne l’avons pas rencontré en personne, a indiqué Sweeney au site web de la Ligue nationale de hockey (LNH). Nous avons eu plusieurs conversations avec ses représentants afin de savoir où ils en sont. Nous avons le sentiment que nous sommes une équipe pour qui il a un fort intérêt».

Kovalchuk a joué sa dernière saison dans la LNH en 2012-2013 avec les Devils du New Jersey. Il avait récolté 11 buts et 20 mentions d’aide en 37 parties. Depuis, le hockeyeur de 35 ans évolue avec le SKA de Saint-Pétersbourg dans la Ligue continentale de hockey (KHL). En 298 parties de saison régulière, il a inscrit 138 filets et amassé 189 aides pour un total de 327 points.

Outre les Bruins, les Blues de St.Louis, les Sharks de San Jose et les Kings de Los Angeles ont également manifesté leur intérêt envers l’ailier gauche.