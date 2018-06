Coutinho et Neymar, dans le temps additionnel, ont permis au Brésil d'éliminer sur le fil le Costa Rica (2-0), qui et de se rapprocher des huitièmes de finale du Mondial-2018, vendredi dans le groupe E du Mondial-2018.



Coutinho a libéré la Seleçao (90e+1) et Neymar a parachevé le succès (90e+7).

«Ney» a conm un drôle de match, entre penalty refusé avec la VAR pour simulation, carton jaune et pleurs au coup de sifflet final.