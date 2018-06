La patience peut rapporter avec Kotkaniemi

Publié hier à 23h58

Mis à jouraujourd'hui à 00h02

Est-ce que Jesperi Kotkaniemi jouera dès la saison prochaine avec les Canadiens de Montréal?

Je pense que même les dirigeants et les entraîneurs du Tricolore sont incapables de répondre à cette question qui reviendra régulièrement dans les discussions au cours de l’été.

Selon moi, il n’y aurait aucun mal à le laisser évoluer en Finlande une autre saison. Kotkaniemi pourrait ainsi gagner en maturité, en expérience et en confiance.

Marc Bergevin et Claude Julien pourraient imiter d’autres équipes de la LNH qui ont agi ainsi avec des joueurs de centre qui sont devenus ensuite de grandes vedettes.

Voici des joueurs de centre qui sont retournés dans leur ligue respective après avoir été un choix hâtif au repêchage.

Pierre-Luc Dubois – Columbus (3e choix en 2016)

Bo Horvat – Vancouver (9e choix en 2013)

Ryan Johansen – Columbus (4e choix en 2010)

Logan Couture – San Jose (9e choix en 2007)

Jonathan Toews - Chicago (3e choix en 2006)

Nicklas Backstrom – Washington (4e choix en 2006)

Anze Kopitar – Los Angeles (11e choix en 2005)

Evgeni Malkin – Pittsburgh (2e choix en 2004)

Jason Spezza – Ottawa (2e choix en 2001)

Henrik Sedin – Vancouver (3e choix en 1999)

Et on peut ajouter deux joueurs qui avaient été repêchés à l’origine comme joueur de centre...

Mitch Marner – Toronto (4e choix en 2015)

William Nylander – Toronto (8e choix en 2014)

Il n’y a aucune garantie que Kotkaniemi est le joueur de centre tant recherché par les Canadiens. Ce que j’essaie de dire, c’est que la patience peut être bénéfique pour certains.

L’exemple de Mark Scheifele

Ici, je ne veux pas comparer le style de Jesperi Kotkaniemi à celui de Mark Scheifele, des Jets de Winnipeg. Non du tout.

Cependant, je veux dresser un parallèle entre le cheminement de Kotkaniemi et celui de Scheifele.

Lors de son année de repêchage en 2010-11, Scheifele n’était pas un espoir de premier tour en début de saison. À mi-chemin dans l’année, Scheifele arrivait au 21e rang parmi les plus beaux espoirs.

Finalement, les Jets l’ont choisi au 7e rang de la première ronde. À ce moment, plusieurs ont sourcillé, mais il faut reconnaître que l’audace des Jets aura été payante.

Le scénario se ressemble avec Kotkaniemi. À la mi-saison, il était classé quelque part entre les 19e, 20e et 21erang des plus beaux espoirs au monde. Et vendredi soir, il a été le troisième joueur sélectionné.

Les Jets avaient décelé un énorme potentiel en Mark Scheifele. Ils ont eu raison. Est-ce que les Canadiens auront le même succès avec Jesperi Kotkaniemi?