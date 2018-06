Galchenyuk, victime du changement d’image du CH

«Ce ne sont pas toujours les meilleurs joueurs qui forment les meilleures équipes.»

Malgré la saison difficile qu’a connue Max Domi, l’hiver dernier, Claude Julien est persuadé que son acquisition fera des Canadiens une formation beaucoup plus compétitive.

«Max a beaucoup d’habiletés. Il n’est pas près d’avoir plafonné. C’est un jeune joueur. On sait qu’il est capable de produire. Il a prouvé dans le passé qu’il pouvait marquer», a déclaré le Franco-Ontarien.

«La vitesse est une grosse partie du hockey d’aujourd’hui. C’est un bon patineur», a-t-il ajouté.

Volonté de gagner

De plus, selon l’entraîneur du Tricolore, rencontré en marge du repêchage, il ne faut pas simplement se fier à la colonne des statistiques pour évaluer la contribution d’un joueur.

À l’instar de Marc Bergevin, Julien a beaucoup misé sur l’aspect caractère et rage de vaincre de l’attaquant de 23 ans.

«On regarde Las Vegas. Ce n’était pas nécessairement une équipe d’étoiles. Oui, il y avait des (Jonathan) Marchessault et des (James) Neal, mais c’était une équipe qui travaillait fort, qui avait du caractère et la volonté de gagner. C’est ce qui ressortait le plus de cette équipe. Max Domi, c’est un de ces joueurs-là», a expliqué Julien pour décrire son nouveau joueur.

En raison de l’insistance que démontrent Bergevin et Julien à propos du caractère, on peut en déduire que Galchenyuk n’était pas le plus qualifié dans ce domaine.

«Tu ne peux pas acquérir un bon joueur sans en donner un bon. Galchenyuk, ça demeure un bon joueur, mais on change un peu l’image de notre équipe», a souligné Julien.

À la recherche du dernier adjoint

Présent à la table des Canadiens pour accueillir la première sélection de l’équipe, Julien a également profité de son passage à Dallas pour poursuivre ses recherches en vue d’embaucher l’adjoint qui complétera son équipe d’entraîneurs.

«On a des candidats, mais je veux m’assurer d’avoir la bonne personne. Je ne suis pas pressé. Ma liste est courte, a-t-il laissé savoir. C’est sûr que lorsque tu viens à un repêchage, il y a des personnes qui t’approchent. Ça se peut que quelqu’un, que je n’avais pas considéré, arrive de nulle part.»