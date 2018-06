Déjà 1000 matchs pour Mike Trout

En affrontant les Blue Jays de Toronto jeudi soir, le voltigeur des Angels de Los Angeles Mike Trout a participé à son 1000e match dans le baseball majeur, et ce, à l’âge de 26 ans.

Avec 224 circuits et 178 buts volés, Trout est le premier joueur de l’histoire à frapper au moins 200 longues balles et à réussir plus de 175 larcins avant de souffler ses 27 bougies.

Après 1000 matchs, il a obtenu plus de circuits et de buts sur balles (638) que l’avait fait Barry Bonds, le meneur de tous les temps dans ces catégories, alors qu’il en avait claqué 172 et soutiré 603.

«C’est à peine s’il commence sa carrière, a mentionné Mike Scioscia, le gérant des Angels, au site MLB.com. Je peux vous dire qu’en plus d’être un joueur de baseball exceptionnel, c’est une personne formidable. Il vient ici tous les jours pour offrir le meilleur de lui-même. Il est génial avec ses coéquipiers. Il est conscient du talent qu’il possède et il ne cesse de le peaufiner.»

Natif de Vineland, au New Jersey, Trout a été sélectionné par les Angels au premier tour du repêchage de 2009. Cette année-là, ce fut le 25e joueur choisi, tout juste après Randal Grichuk, actuel voltigeur des Jays. Le lanceur Stephen Strasburg avait pour sa part été le premier joueur appelé par les Nationals de Washington.

Des statistiques impressionnantes

Depuis ses débuts, le 8 juillet 2011, Trout a maintenu une moyenne au bâton de ,308, il a frappé 1126 coups sûrs, marqué 754 points en plus d’en produire 617. Il a été choisi le joueur le plus utile à son équipe dans la Ligue américaine à deux reprises (2014,2016).

Trout a remporté le titre de recrue de l’année (2002) et il a décroché cinq bâtons d’argent. À chacune de ses saisons, il a pris part au match des étoiles.

Et Trout, qui aura 27 ans le 7 août prochain, ne semble pas près de ralentir.

Depuis le début de la présente campagne, il a conservé une moyenne de ,332 (6e à travers le baseball majeur), il a frappé 23 circuits (1er), marqué 62 points (1er) et produit 48 points (13e) en plus de soutirer 67 buts sur balles (1er).

«Ce n’est pas un sport facile, mais lui, il donne l’impression que c’est toujours de plus en plus facile année après année, a mentionné son coéquipier Kole Calhoun. C’est un talent spécial que nous n’allons pas revoir de sitôt, alors admirez-le.»