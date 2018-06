Beauvillier croit que Tavares reviendra

Un peu comme tout le monde au fait du dossier, des joueurs aux dirigeants, Anthony Beauvillier est en attente de la décision de John Tavares.

L’attaquant de 21 ans, qui vient de compléter sa deuxième saison avec les Islanders de New York, croit toutefois que son cœur demeure à Brooklyn (ou Long Island).

«Je pense que la première chose qu’il veut, c’est revenir, a précisé le Sorelois, vendredi, dans le cadre de la Classique de golf de Beauchemin-Fleury-Beauvillier.

«Mais il y a d’autres choses en ligne de compte qui sont plus compliquées que nous le pensons.»

Beauvillier dit apprécier la présence de son capitaine, le seul qu'il ait côtoyé dans la LNH, dans le giron des Islanders.

«C’est tellement une bonne personne et un bon leader, explique-t-il. Tu veux la meilleure chose pour lui et qu’il prenne la meilleure décision.»

Tavares n’a pas laissé présager qu’il revêtira un autre maillot en septembre. Rien ne laisse croire à ses coéquipiers qu’il est en quête d’un nouveau départ ailleurs.

«Il n’y a pas eu de dernière adresse [entre lui et ses coéquipiers]. Il est encore dans le groupe de messages de l’équipe. Il est aussi notre représentant au Syndicat des joueurs.»

À écouter Beauvillier, les porte-couleurs des «Isles» ne se laissent pas préoccuper par le dossier.

«Tu ne peux pas en pleurer non plus», image-t-il.

«Ce n’est pas une distraction. C’est amplifié lorsqu’on se promène au Canada, quand on passe à Montréal, Toronto ou Edmonton.»

Attristé du départ de Garth Snow

Les Islanders ont fait le grand ménage dans la direction lorsqu’ils ont embauché Lou Lamoriello à titre de directeur général et président de la concession. Le DG Garth Snow et l’entraîneur-chef Doug Weight ont alors écopé.

«C’est sûr que ce ne sont pas des nouvelles le fun à entendre. Garth Snow, c’est lui qui m’a repêché. Il m’a donné ma première chance dans la Ligue nationale.

«Même chose pour Doug Weight. J’ai tellement appris de lui. C’était tellement un bon joueur et un bon coach.

«Ce sont des choses qui arrivent dans le hockey. On est très excités des nouveaux changements dans le hockey.»

Les Islanders seront maintenant dirigés par le dernier pilote à soulever la coupe Stanley, puisque Barry Trotz a été confirmé à la barre de l'équipe mercredi dernier.

Lamoriello et Trotz voudront certainement répéter cet exploit.

«Ils ont gagné et c'est ce qu'ont veut! On joue au hockey pour gagner la coupe et être entourés de ceux qui [l'ont vécu]», assure-t-il.

«C'est gros [comme embauches]. Ça apporte de l'expérience. Barry Trotz vient juste de gagner la coupe. Il va vouloir revire ça et nous on veut ramener la coupe aux Islanders.»

