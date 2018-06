Une 50e victoire pour les Yankees

Les Yankees ont marqué quatre points lors de leur premier tour au bâton, jeudi après-midi à New York, pour filer vers un gain de 4-3 contre les Mariners de Seattle et ainsi signer leur 50e victoire de la saison.

Les Bombardiers du Bronx ont inscrit leurs quatre points lors de leur premier tour au bâton. Aaron Judge et Miguel Andujar ont tous les deux frappé un circuit de deux points aux dépens du lanceur canadien James Paxton (6-2).

Toujours au cours de cette manche initiale, le voltigeur Mitch Haniger a privé Giancarlo Stanton d’une claque de quatre buts en captant la balle par-dessus la clôture.

Paxton s’est ensuite ressaisi. En cinq manches sur la butte, il a passé neuf frappeurs dans la mitaine et alloué quatre points, sept frappes en lieu sûr et trois passes gratuites.

Luis Severino (11-2), l’as des favoris de la foule, n’avait pas son étoffe habituelle, mais il a réussi a espacé huit coups sûrs, un but sur balles et un frappeur atteint en cinq manches et deux tiers pour n’accorder que trois points.

Il a passé cinq frappeurs dans la mitaine et a vu ses coéquipiers réaliser deux doubles jeux pour le sortir du pétrin. En deuxième manche, il a accordé une longue balle de deux points à Kyle Seager, tandis qu’en sixième Ben Gamel a poussé Nelson Cruz au marbre à l’aide d’un simple.

Les releveurs David Robertson, Dellin Betances et Aroldis Chapman se sont ensuite chargés des cogneurs des Mariners. Chapman a enregistré son 22e sauvetage de la saison.

Les Astros de Houston ont été la première équipe à atteindre le plateau des 50 victoires, cette saison. Avec un gain de 9-2 sur les Twins du Minnesota en après-midi, les Red Sox de Boston ont également signé un 50e triomphe.