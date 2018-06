Silence avec Max Pacioretty

Un nom ressort constamment dans la machine à rumeurs. Il porte le «C» de capitaine du Canadien.

À la veille du repêchage, Max Pacioretty se retrouve encore au cœur des tractations, comme c’était le cas quelques jours avant la date limite des transactions au mois de février dernier.

Si on se fie uniquement aux bruits de corridor à Dallas, Pacioretty endossera l’uniforme des Sabres de Buffalo, des Kings de Los Angeles ou des Penguins de Pittsburgh à l’automne prochain. Mais il ne sera plus un membre du CH.

À sa sortie d’une rencontre avec les 30 autres directeurs généraux de la LNH, Marc Bergevin a refusé d’ajouter quelques bûches dans le feu. Il s’est tourné vers sa philosophie habituelle de rester muet par rapport aux rumeurs.

«Max Pacioretty est encore avec le Canadien de Montréal et on regarde vers l’avant», a mentionné Bergevin.

Questionné à savoir s’il recevait plusieurs appels de ses homologues au sujet du numéro 67, le DG du CH a offert une réponse prévisible.

«Je ne réponds pas à des choses comme ça, a-t-il répliqué. En ce moment, il y a des discussions sur plusieurs joueurs et plusieurs équipes, mais souvent il ne se passe rien. Je ne veux pas entrer dans les détails. Quand nous arrivons à la semaine du repêchage, le lundi ou mardi il y a toujours plus de discussions et de rumeurs.»

«Souvent, il y a juste des pourparlers et il ne se passe rien. C’est la même histoire tous les ans.» - Max Pacioretty

Sans affirmer qu’il cherchait activement à échanger Pacioretty, Bergevin n’a jamais nié cette information. L’Américain de 29 ans a déjà un pied dans la porte. Pacioretty, qui empochera un salaire de 4,5 millions $ cette saison, pourrait devenir joueur autonome sans compensation le 1er juillet 2019.

De 75 à 79,5 millions $

Les dirigeants de la LNH et l’Association des joueurs ont annoncé une entente pour augmenter le plafond salarial pour la saison 2018-2019. Les 31 DG disposeront maintenant d’un portefeuille de 79,5 millions $, une hausse de 4,5 millions $ comparativement à la saison dernière.

«Ça donne encore plus de jeu si tu veux faire des choses, a mentionné Bergevin. C’est une première grosse augmentation depuis cinq ans.»

Le CH avait près de 9 millions $ sous le plafond salarial la saison dernière. Selon le site capfriendly, le Tricolore aurait maintenant 18,6 millions $ sous le maximum permis de 79,5 millions $.

«C’est un atout, c’est une bonne option, mais il est encore trop tôt pour voir si nous dépenserons notre argent», a souligné Bergevin.

Parmi les options possibles, Bergevin n’a pas écarté la possibilité d’acquérir un joueur avec un mauvais contrat en échange d’un espoir ou de choix au repêchage.