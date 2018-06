Repêchage: encore plusieurs questions

Publié aujourd'hui à 15h52

Mis à jouraujourd'hui à 16h26

Nous sommes à 24 heures du prestigieux premier tour du repêchage de la Ligue nationale de hockey.

Trente et un chanceux pourront enfiler un chandail et porter une casquette d’une équipe de la LNH qui leur aura fait confiance.

À quelques heures du moment tant attendu dans leur carrière de hockeyeur, le suspense est entier.

Depuis des mois, on sait que Rasmus Dahlin sera choisi par la première équipe à parler. Les Sabres de Buffalo auront le privilège de repêcher la merveille suédoise vendredi soir.

En deuxième place, les Hurricanes de la Caroline ont bien mal gardé la surprise. Tout indique qu’Andrei Svechnikov sera le deuxième joueur appelé dans ce repêchage.

À partir du troisième rang, le portrait s’embrouille. Dans les corridors des hôtels de Dallas, un flou persiste sur la stratégie des Canadiens de Montréal.

Bien entendu, Trevor Timmins n’a voulu dévoiler aucune stratégie en rencontre avec les médias jeudi midi. Le grand patron du secteur recrutement des Canadiens a été très élogieux envers Jesperi Kotkaniemi, un joueur de centre naturel qui fait beaucoup jaser depuis quelques semaines.

Timmins ne l’a pas dit directement, mais il a été limpide dans son point de presse: les partisans de l’équipe sont passionnés, mais ils doivent être patients. Si le CH met la main sur le centre finlandais, la patience sera de mise. Kotkaniemi ne sera pas dans la LNH avant deux ans.

Si j’avais à décoder son point de presse, je ferais la prédiction que Kotkaniemi sera un membre des Canadiens de Montréal vendredi soir.

Mais... Timmins ne s’est pas arrêté là. Il a aussi inséré Filip Zadina dans la discussion, sans qu’on lui ait posé de question sur l’ailier des Mooseheads de Halifax.

«Je vous prie de me croire, c’est un fantastique marqueur! Il sait comment marquer. Et on est bien au courant», a-t-il ajouté. Les recruteurs de l'équipe ont fait leurs devoirs.

Timmins a aussi répondu à quelques questions sur Brady Tkachuk. Même s’il a évolué à quelques reprises au centre, ce n’est pas une position naturelle pour lui. Mais c’est un joueur de caractère qui pourrait aider le CH, s’il faut se fier à ses performances avec le programme américain de développement.

Bref, le suspense est entier. Et c'est à la table de Montréal qu'est la clé du repêchage. La suite sera dictée par le choix des Canadiens.

Est-ce que Marc Bergevin pourrait décider de reculer? Quatrième? Cinquième? C’est un scénario sur la table, mais je n’y crois pas une seconde. On verra vendredi soir...

La Suède en vitrine

Il y a une certitude: le premier tour du repêchage de vendredi soir sera riche en défenseurs et en joueurs suédois. C’est hallucinant comment ce pays s’est relevé d’une décennie noire en terme de développement pour la LNH.

En plus de Dahlin, qui deviendra le premier Suédois depuis Mats Sundin en 1989 à être repêché premier au total lors du repêchage, au moins cinq autres joueurs nés en Suède peuvent aspirer à une sélection vendredi soir.

Ça égalerait un record pour le petit pays scandinave, la marque de six ayant été établie en 1993, 2009 et en 2011.

Le constat de réussite n’est pas aussi clair pour le Canada. Qui sera le premier Canadien choisi vendredi soir? La question se pose!

Ce sera sans doute le défenseur du Titan d'Acadie-Bathurst, Noah Dobson, ou son collègue des Knights de London, Evan Bouchard.

Au repêchage de 1999, le premier Canadien choisi avait été Brian Finley au sixième échelon!

La cuvée de 2018 pourrait prendre des allures de celle de 2016, où seulement deux Canadiens avaient été réclamés dans le top 10 du repêchage: Pierre-Luc Dubois au troisième rang et Tyson Jost au 10e échelon.

Les Mooseheads comme les Sea Dogs?

Les journées de vendredi et samedi ne seront pas aussi pénibles que lors des deux dernières années pour la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Après deux minces récoltes (14 joueurs repêchés) aux encans de 2016 et 2017, la LHJMQ pourrait voir près de 25 joueurs réclamés cette année.

Au premier tour, Filip Zadina, Noah Dobson, Joseph Veleno, Jared McIsaac, Benoit-Olivier Groulx et Nicolas Beaudin ont tous de très bonnes chances de grimper sur le podium.

Les Mooseheads de Halifax pourraient passer à l’histoire. Si Zadina, Groulx et McIsaac sont repêchés comme prévu vendredi soir, Halifax va égaler le record des Sea Dogs de Saint-Jean de 2011 avec trois joueurs choisis au premier tour la même année.

C’est à ce jour la seule équipe de la LHJMQ à avoir réalisé pareil fait d’armes.

Au moins une autre équipe de la LHJMQ aura un beau week-end: les Voltigeurs de Drummondville. Avec Joseph Veleno, Nicolas Beaudin, Xavier Bernard et Olivier Rodrigue, la troupe de Steve Hartley sera bien représentée à Dallas.

Il faut remonter à 1995 pour retrouver la dernière fois que quatre joueurs des Voltigeurs ont été repêchés la même année.

La séquence est encore plus longue quand on remonte au dernier repêchage où deux Voltigeurs ont été choisis au premier tour la même année. C’était en 1988 avec Daniel Doré et Claude Boivin.

On va aussi surveiller la séquence active des Screaming Eagles du Cap-Breton, qui ont eu au moins un joueur repêché dans chaque repêchage de la LNH depuis 2008. Le gardien Kevin Mandolese, le meilleur espoir de l’équipe cette année, pourrait prolonger cette séquence heureuse à 11 ans.

Le CH ne peut pas manquer son coup

Avec une banque de 10 choix au repêchage, les Canadiens seront très actifs. C’est à peu près impossible que 10 joueurs soient choisis par le CH en fin de semaine, il faudra surveiller les différentes transactions du directeur général Marc Bergevin. Et voir ce qui va se passer avec Max Pacioretty...

Une chose est certaine, avec six choix dans les 66 premiers et 10 sélections dans le top 128, la direction des Canadiens n’a pas le droit à l’erreur cette fois-ci. Les dommages collatéraux seraient importants.

Est-ce que Montréal va lever le nez sur la LHJMQ pour une troisième année de suite? Avec la quantité de choix au repêchage dont le CH dispose et la qualité de la cuvée québécoise (et de la LHJMQ en général) dans ce repêchage, ce serait un peu gênant.

Bon repêchage à tous!