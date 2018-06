PGA : Zach Johnson et Jordan Spieth en tête du Championnat Travelers

Les Américains Zach Johnson et Jordan Spieth se sont hissés en tête, jeudi, au terme de la première ronde du Championnat Travelers, un tournoi de la PGA présenté à Cronwell, au Connecticut.

Après avoir réussi deux oiselets lors du premier neuf, Johnson en a enfilé six de suite lors du deuxième neuf avant de faire un boguey. Il a terminé la journée avec une carte de 63 (-7).

De son côté Spieth a réussi un aigle au sixième trou en plus de caler six oiselets. Il a également commis un boguey.

Les Américains Peter Malnati et Brian Harman ainsi que l’Irlandais du Nord Rory McIlroy se retrouvent tout juste derrière à un coup des meneurs.

Mackenzie Hughes a été le meilleur Canadien en cette première ronde. Il a signé une carte de 67 (-3) en vertu de cinq oiselets et deux bogueys. Il pointe au 23e rang en compagnie de 13 autres golfeurs, dont l’Américain Brooks Koepka, gagnant de l’Omnium des États-Unis, qui avait lieu la semaine dernière.

L’Ontarien Adam Hadwin fait partie d’un contingent de 26 golfeurs au 37e échelon, lui qui a terminé la journée avec cinq oiselets et trois bogueys pour un cumulatif de 68 (-2).

Pour sa part, l’Ontarien Corey Conners a joué la normale en vertu de deux oiselets et autant de bogueys. Il vient au 77e rang en compagnie de 21 autres joueurs.

Ben Silverman (99e) et Nick Taylor (114e) sont les autres représentants de l’unifolié en lice et ils ont respectivement joué un coup et deux coups de plus que la normale.