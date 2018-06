Les Oilers seraient prêts à échanger le 10e choix

Le directeur général des Oilers Peter Chiarelli évalue la possibilité d’échanger le 10e choix au total du prochain repêchage en retour d’un défenseur de qualité.

Selon le réseau Sportsnet, Chiarelli aurait d’ailleurs déjà eu quelques discussions à ce sujet avec d’autres directeurs généraux.

Peter Chiarelli says he’s prepared to move the 10th pick for a quality defenceman. Has had “some” discussion. Admits it’s not that easy.