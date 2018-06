Les Capitales tonnent devant Guerrero

Peut-être inspirés par la présence de Vladimir Guerrero dans les gradins du stade Canac, les Capitales ont sonné leur réveil offensif pour éviter le balayage face aux Aigles de Trois-Rivières, l’emportant par 5-4, jeudi soir, avant d’entreprendre un bref voyage au New Jersey.

Défaits à leurs trois précédentes rencontres qui s’étaient avérées pénibles au bâton, les troupiers de Patrick Scalabrini ont explosé dès la seconde manche avec cinq points sur cinq coups sûrs, dont une bombe de trois points de la recrue Brad Antchak, sa troisième de la campagne.

Les Capitales ont ensuite résisté aux tentatives de remontée des visiteurs qui avaient remporté les deux premiers duels de la série. Nolan Becker s’est chargé de protéger la cinquième victoire de Karl Gélinas en neuvième. Gélinas n’a accordé que deux points mérités sur sept coups sûrs.

Soulagement

«Mets-en que ça fait du bien ! C’est une victoire acquise difficilement. J’avais le feeling qu’on allait partir du bon pied prenant les devants 5-1. Ce n’est malheureusement pas ce qui s’est produit, mais la relève a tenu le coup. Cela dit, ça enlève de la pression à bien du monde», observait le gérant du club gagnant.

Les Capitales se mesureront aux Jackals dans le premier de trois épisodes, vendredi soir. Scalabrini devra oublier la recrue Nick Campana qui lui a fait faux bond malgré une entente verbale.

Puisque le voltigeur Philippe Craig-St-Louis remplaçait uniquement pour les matchs contre les Aigles, Scalabrini devra dégoter deux nouveaux éléments d’ici le premier lancer. «Au moins un», a-t-il précisé. Longue nuit en perspective dans l’autobus.

Projets à venir

Même si la venue d’une légende comme Vladimir Guerrero ne se fait pas sans délier les cordons de la bourse, le président des Capitales, Michel Laplante, estime que le jeu en vaut la chandelle. «Si on couvre nos coûts et que tout le monde est content, on est contents.»

«Il va falloir qu’on soit créatifs et qu’on fasse des choses comme ça chaque année. On a eu Gretzky, Gary Carter et des joueurs comme Éric Gagné qui sont passés ici. Il faut rester à l’affût de plein d’opportunités», a répondu le grand manitou de l’équipe indépendante.