Le Canadien retrouvera Alex Galchenyuk le 20 décembre

La Ligue nationale de hockey (LNH) a dévoilé, jeudi, son calendrier en vue de la saison 2018-2019. Le Canadien renouera avec Alex Galchenyuk le 20 décembre alors qu’il rendra visite aux Coyotes de l’Arizona.

Le retour de Galchenyuk au Centre Bell se fera le 23 février. La troupe de Claude Julien en sera à son deuxième match d’une séquence de six rencontres à l’étranger, sa plus longue de la saison. Elle s’échelonnera du 19 décembre au 31 décembre.

La visite de PK Subban et des Predators de Nashville aura lieu le 5 janvier.

Le 19 novembre, les champions de la Coupe Stanley, les Capitals de Washington, seront dans la métropole.

Au début de l’année 2019, le Tricolore disputera sept matchs consécutifs sur sa patinoire, soit du 19 janvier au 9 février.

Au cours de cette série de rencontres à domicile, le Canadien disputera deux rencontres à 14 h, les 2 et 3 février, lors du week-end du Super Bowl. Les Devils du New Jersey et les Oilers d’Edmonton seront alors les visiteurs.

Après avoir ouvert sa saison à Toronto, le 3 octobre, le Bleu-Blanc-Rouge visitera les Penguins de Pittsburgh avant de disputer son premier match au Centre Bell, le 11 octobre, contre les Kings de Los Angeles.

La Sainte-Flanelle renouera avec la bande à Sidney Crosby dès la partie suivante, alors que les Penguins seront à Montréal.