J.A. Happ en demande

Avec la performance qu’il a livrée mercredi, le lanceur des Blue Jays de Toronto J.A. Happ ne se fait que plus attrayant afin de changer de camp d’ici la date limite des transactions, le 31 juillet.

«Je sais qu’il est en demande et je peux voir pourquoi», a commenté le gérant des Blue Jays, John Gibbons, cité par le site web du baseball majeur.

«Si nous étions dans la situation inverse, je voudrais l’avoir aussi, a poursuivi Gibbons, se montrant réaliste face aux minces chances des Blue Jays de participer aux éliminatoires. Qui sait ce qui va se passer? Mais je suis certain que son nom sera au sommet de la liste parmi les gars qui pourraient être acquis. Je ne sais pas. J’essaie de ne pas regarder ce genre de chose.»

Ayant obtenu sa neuvième victoire dans l’uniforme des Jays cette saison après une sortie de huit manches et un tiers, Happ ne peut tout faire seul. Ainsi, Toronto se retrouve déjà à 11 matchs et demi (avant les rencontres de jeudi) des Red Sox de Boston et des Mariners de Seattle, qui occupent les deux places de meilleurs deuxièmes actuellement dans la Ligue américaine.

Happ, qui doit devenir joueur autonome au terme de la saison, a tout ce qu’il faut pour aider un club lors des prochaines séries éliminatoires. À ses sept derniers départs, Happ montre un dossier de 5-0 et une moyenne de points mérités de 2,35.

Stroman de retour samedi

À propos des lanceurs des Blue Jays, il serait utopiste de croire que le retour au jeu de Marcus Stroman permettra à l’équipe de donner un nouveau souffle à sa saison. Après tout, Stroman a pour sa part une fiche de 0-5 en sept départs depuis le début de la campagne.

Par contre, en retrouvant le monticule samedi face aux Angels de Los Angeles, le lanceur viendra stabiliser la rotation des partants des Blue Jays, complétée par Happ, Aaron Sanchez, Marco Estrada et Jaime Garcia.

Stroman, un joueur démonstratif, pourrait également apporter une énergie nouvelle à toute l’équipe. Remis d’une blessure à l’épaule droite, l’athlète de 27 ans a profité de cette récente pause pour se reposer mentalement.

Au cours des dernières semaines, Stroman a participé à quelques matchs simulés, obtenant par ailleurs un départ au niveau A avancé, le 13 juin, avec le club-école de Dunedin.

En quatre manches et un tiers, il a alors accordé un seul coup sûr, mais ce fut un circuit de deux points. Stroman a aussi permis quatre buts sur balles dans une défaite de 6-5 aux dépens des Stone Crabs de Charlotte.

Le défi sera d’autant plus costaud pour lui face à Mike Trout et les Angels.