Impact : les choses peuvent rapidement changer

Evan Bush l’a souvent dit au cours des dernières années, les choses peuvent changer très vite dans la Major League Soccer (MLS).

L’Impact aura justement l’occasion de le prouver pas plus tard que samedi s’il l’emporte contre Orlando City SC.

Il y a quelques semaines à peine, ils étaient nombreux à avoir commencé à creuser la tombe du XI montréalais, qui était englué dans une séquence de défaites.

Pourtant, avec une victoire, les hommes de Rémi Garde augmenteraient leur récolte annuelle à 18 points, soit un de moins qu’Orlando, qui est actuellement détenteur de la sixième position, la dernière qui donne accès aux séries. Mais ça, c’est avant les matchs du week-end, bien entendu.

Insister

Evan Bush se fait donc porteur du message auprès de ses coéquipiers qui ne sont pas encore bien familiers avec les rouages de la MLS.

Pour le gardien, il est impératif de ne jamais jeter l’éponge, ce que l’équipe a un peu fait l’an passé.

«C’est la responsabilité de gars comme moi qui sont dans cette ligue depuis longtemps de continuer de véhiculer le message que nous ne sommes jamais à l’écart de la course.

«Je crois que la saison dernière, vers la fin, on s’est placé dans un trou mentalement et nous ne sommes pas arrivés à en sortir et ça aurait été facile de s’en sortir en gardant le bon état d’esprit.»

Améliorer l’attaque

Mine de rien, l’Impact n’a accordé que huit buts à ses sept derniers matchs, ce qui n’est pas mal du tout. Le problème, c’est que l’attaque n’a pas suivi le rythme.

«Défensivement, on est à l’aise parce qu’on a travaillé beaucoup et on s’est beaucoup améliorés, a soutenu Ignacio Piatti. Il faut maintenant améliorer un peu l’attaque.

«Il faut jouer plus, c’est important de garder le ballon et le partager très vite. C’est bon parce que tu ne cours pas beaucoup et c’est difficile pour l’adversaire de freiner le ballon.»

Nacho estime que la victoire à Orlando permettrait à l’équipe d’amorcer l’été sur une bonne base.

«Après on joue deux matchs à domicile alors on espère aller là-bas et gagner pour ensuite jouer pour s’installer dans les séries.»