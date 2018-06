Football universitaire: une proposition d'éliminatoires qui suscite des discussions

Après avoir soumis l’idée de modifier le format des éliminatoires à ses collègues de la Conférence de l’Ouest quelques semaines plus tôt, Gilles Lépine est revenu à la charge à Vancouver à l’occasion de l’assemblée générale annuelle de USports au début juin.

Étant donné que la mise sur pied d’un calendrier national est remise aux calendes grecques, le directeur des sports de UBC souhaite que le format des séries éliminatoires de football soit modifié alors que les deux meilleures équipes de chacune des quatre conférences croiseraient le fer en quart de finale. Les formations occupant le premier rang affronteraient les équipes en deuxième position.

«La proposition a fait fureur dans l’Ouest, a confié Lépine. Selon ce que j’ai entendu, l’Ontario semblait ouvert étant donné que cela n’augmenterait pas le nombre de semaines du calendrier et le RSEQ a trouvé la proposition intéressante. Certaines années, Laval et Montréal se retrouvent aux 1er et 2e rangs au pays, mais ils s’affrontent à la Coupe Dunsmore. Cette formule permettrait qu’ils s’affrontent à la Coupe Vanier si ce sont les deux meilleures équipes. Même chose dans les autres conférences. »

Compromis

«Ça pourrait être un premier pas acceptable, de poursuivre Lépine. On espère que les institutions y prennent goût. Une telle formule permettrait d’augmenter les foules et ne nécessiterait qu’un voyage de plus. Ça serait super pour nos partisans de voir Montréal ou Laval chez nous. On doit s’occuper des partisans sinon leur intérêt pourrait diminuer et ils pourraient dépenser leur argent ailleurs. La Coupe Dunsmore pourrait être décernée au champion de la saison régulière. Même chose dans les autres conférences.»

Graham Brown voit l’idée d’un bon œil. «Il y a un désir pour améliorer la formule des séries éliminatoires, a mentionné le président et directeur général de USports. Ça ne va pas très vite, mais il y a du progrès. Il y aurait possibilité de voir un tel calendrier dès 2019 si la majorité des institutions est d’accord. Sinon ça prendra plus de temps.»

Là où ça accroche

La Conférence de l’Atlantique n’est pas très chaude selon Lépine. Les formations de l’Atlantique pourraient être exclues du carré d’as alors qu’elles ont actuellement une place assurée.

L’Atlantique serait toutefois assurée de présenter un match à domicile en quart de finale.

«Les équipes de l’Atlantique veulent être traitées équitablement, a souligné Brown, et maintenir l’importance des séries dans leur conférence. De notre côté, notre défi est que le football universitaire demeure pertinent sur la scène sportive canadienne. C’est un sujet important qu’on devra aborder. Je suis impatient que les choses bougent et ça ne va pas aussi rapidement que je le souhaiterais, mais il y a beaucoup plus d’institutions qui souhaitent des changements qu’avant même si certaines ne souhaitent pas de changement.»