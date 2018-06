Dwight Howard tentera sa chance sur le marché des joueurs autonomes

Le vétéran Dwight Howard n’a pas l’intention d’évoluer avec les Nets de Brooklyn et il négociera le rachat de son contrat afin de tenter sa chance sur le marché des joueurs autonomes.

L’athlète de 32 ans sera échangé aux Nets par les Hornets de Charlotte, selon le réseau ESPN. Toutefois, cette transaction deviendra officielle le 6 juillet, soit à la fin de la période de gel imposée par la NBA.

Aussi, Howard s’est entendu avec les Nets pour procéder au rachat de la dernière année prévue à son pacte devant lui valoir 23,8 millions $ en 2018-2019.

«Je veux être dans une situation où j’ai la chance d’aider une équipe à gagner, a-t-il commenté à ESPN. C’est mon seul objectif. Tout ce que je veux, c’est une réelle occasion et un contexte où les gens ne parleront pas de mon passé.»

«Je fus totalement en état de choc, car je ne m’y attendais pas, a poursuivi l’athlète de 6 pi et 11 po à propos de l’échange. Je pensais que la dernière saison avait été très bonne. Ce fut celle où j’ai été le plus en santé et mes statistiques ont été parmi les meilleures de ma carrière.»

Les Hornets ont prévu acquérir Timofey Mozgov, deux choix de repêchage et une somme d’argent en retour de Howard, qui a totalisé en moyenne par rencontre 16,6 points et 12,5 rebonds en 2017-2018.