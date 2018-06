Butler et Germain ont intérêt à être prêts

Ça risque de brasser au Casino de Montréal ce samedi, alors que sera présenté un gala d’Eye of the Tiger Management mettant en vedette Steven Butler et Mathieu Germain.

TVA Sports a rencontré les deux boxeurs québécois à deux jours de l’événement, jeudi. Voyez l’intégralité de cette entrevue dans la vidéo ci-dessus.

Butler (23-1-1, 20 K.-O.) se frottera à un adversaire expérimenté en Carson Jones (40-13-3, 30 K.-O.), un Américain de 31 ans qui a déjà affronté les champions du monde Kell Brook et Antonio Margarito.

Butler, qui a décidé de faire le saut chez les 160 livres, s’attend à «toute une opposition», selon ses propres mots.

«Il est "all in". C’est l’une de ses dernières chances, sinon sa dernière. Je vais faire en sorte que ce soit sa dernière chance!», a-t-il lancé.

Après sa dure bataille contre Jaime Herrera le mois dernier, Butler se dit bien préparé pour cet autre client coriace.

«On a fait beaucoup de volume. On s’attend à un long combat. C’est un soldat, il va être là pour se battre. Ça va être une guerre, mais je suis prêt à tout.»

Germain à une victoire de son rêve

Quant à Germain (14-0-0, 8 K.-O.), il a l’occasion de passer à une autre étape de sa carrière face au Mexicain Christian Uruzquieta (17-3-1, 6 K.-O.).

S’il met la main sur le titre nord-américain de l’IBF (NABF) à l’enjeu, ce serait un pas en avant intéressant pour «G-Time».

Il en est d’ailleurs pleinement conscient.

«Je me suis préparé en conséquence. Je sais que c’est un adversaire de qualité. On a eu un bon camp d’entraînement.»

S’il enlève sa première ceinture, Germain réalisera un rêve d’enfance.